Die Aufstellung! So will Hannover 96 beim SC Freiburg den Traumstart fortsetzen

Wichtiger Auswärtssieg in der Saison 2009/10: Nach zunächst sechs Niederlagen in Serie nach Antritt des neuen Trainers Mirko Slomka, gelang es in Freiburg erstmalig, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Brasilianer Élson und ein Eigentor von Papiss Demba Cissé sorgten für die etwas glücklichen drei Punkte. Alleine Cissé hätte das Spiel (auf der für ihn richtigen Seite) alleine entscheiden können. Am Ende gelang den Roten doch noch der Klassenerhalt in der vom Tod Robert Enkes geprägten Spielzeit. © dpa