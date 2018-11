Bundesliga im Liveticker: Der SC Freiburg erwartet Werder Bremen

Drei Niederlagen in Serie, dazu elf Gegentore - doch von Verunsicherung oder mangelndem Selbstbewusstsein will man beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nichts wissen. Von "Tatendrang und Vorfreude" sprach Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel am Sonntag beim SC Freiburg (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Ich spüre eine Wut, jetzt die Ergebnisse zu erzielen", beschrieb der Bremer Coach das Gefühlsleben an der Weser.