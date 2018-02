SC Paderborn gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der einstige Überflieger Paderborn kehrt auf die ganz große Fußball-Bühne zurück! Mit dem Pokal -Viertelfinale SC Paderborn gegen FC Bayern München am Dienstag (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) erwartet die Fans ein ungewöhnlicher Vergleich. Der Tabellenführer der 3. Liga fordert den souveränen Spitzenreiter der Bundesliga und Rekord-Pokalsieger. Für Paderborns Coach Steffen Baumgart (46), der die Ostwestfalen im April 2017 in einer absoluten Chaos-Saison übernahm, gehörten Siege über den FC Bayern in seiner Zeit als Profi von Hansa Rostock zur fußballerischen Vita.

Ein bisschen helfen auf dem Weg zum Pokal-Halbfinale und zu 2,5 Mio. Euro zusätzlichen Einnahmen könnte der Rasen in der Benteler Arena. Der präsentiert sich vor dem Spiel gegen den Branchenprimus aus München in einem ähnlich desolaten Zustand wie das Geläuf in der Mainzer Opel Arena am vergangenen Samstag. Die Bayern gewannen bei den Rheinhessen souverän, mochten sich aber die ein oder andere Spitze über die Bodenverhältnisse nicht verkneifen. „Wir müssen damit klarkommen“, sagte Abwehrchef Mats Hummels nach der Partie bei Sky, „das passiert öfters, dass es auswärts so aussieht. Aber ich bin guter Dinge, weil wir es in Mainz angenommen haben.“ Für Thomas Müller ist der Boden in Paderborn, wo 2014/2015 für eine Saison Bundesliga gespielt wurde und wo nach zwei Abstiegen und der Tabellenführung in Liga 3 neue Euphorie herrscht, ebenfalls kein Alibi: „Ich schätze mal, dass in Paderborn Anfang Februar kein grüner Teppich ausgelegt wird.“

Eine Pokal-Blamage erlebte die Generation um Weltmeister Thomas Müller („Das war vor meiner Zeit“) noch nicht. Das letzte Pokal-Aus der großen Bayern gegen ein unterklassiges Team gab es in der Saison 2000/2001 – beim 1. FC Magdeburg. Es war übrigens die gleiche Spielzeit, in der Steffen Baumgart und Hansa Rostock die Bayern zwei Mal schlugen…