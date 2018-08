Nächste Runde im DFB-Pokal: SC Weiche Flensburg – Bloß nicht der FC Bayern!

Anzeige

Fußball-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 hatte am Sonntag keine Zeit für eine ausgelassene Party nach dem 1:0 im DFB-Pokal über den Zweitligisten VfL Bochum. „Die Spieler arbeiten alle. Sie mussten doch Montagmorgen wieder früh raus. Außerdem wohnen sie zumeist woanders: in Kiel, in Schleswig und sonst wo“, sagte Vereinsvorsitzender Hans-Ludwig Suhr am Montag. „Es gibt keinen Grund, hier wilde Sau zu spielen. Wir haben den Sieg mit ruhigem Stolz genossen.“ Von den 121 000 Euro Prämie für die erste Pokalrunde wird nach Suhrs Schätzung knapp die Hälfte übrig bleiben. „Die Organisation des Spiels hat schon wahnsinnig gekostet: TV-Türme, Stromaggregate, Stadion sichern“, sagte Suhr. Er kann die Spieler aber beruhigen: „Die kriegen auch was.“

In der zweiten Runde wünscht sich der Vereinschef keinen Topgegner Marke Bayern München. Die damit verbundenen Umstände wären zu groß. „Dann müssten wir auf jeden Fall umziehen, wahrscheinlich nach Kiel.“ Ins heimische Manfred-Werner-Stadion dürfen lediglich 2500, mit Sondergenehmigung 3500 Zuschauer eingelassen werden.

"Vielleicht Hamburg, vielleicht Lübeck"

Was tun, wenn Holstein Kiel aber auch ein Heimspiel in der nächsten Runde haben sollte? „Dann müssen wir betteln gehen“, sagte Suhr. „Vielleicht in Hamburg, vielleicht in Lübeck.“

Weil die zweite Runde in der Woche am 30. und 31. Oktober (Dienstag, Mittwoch) stattfindet, werden zumeist Abendspiele anstehen. „Der 31. Oktober ist Reformationstag und damit Feiertag, da könnten wir also auch nachmittags spielen“, meinte Suhr. Zur Auslosung am kommenden Sonntag in der ARD (18 Uhr) wird das Sportlerheim des Vereins eine Stunde früher geöffnet.

RANGLISTE: Die zehn spektakulärsten Erstrunden-Erinnerungen des VfL Wolfsburg Wolfsburger Erstrunden-Erinnerungen © imago sportfotodienst 1987 - Der VfL Wolfsburg war noch ein ambitionierter Drittligist und damit am 29. August 1987 Außenseiter gegen den gerade in die Bundesliga zurückgekehrten Niedersachsen-Rivalen Hannover 96. Doch Tore von Frank Plagge, Jörg Kretzschmar und Holger Fiebich sorgten für einen verdienten 3:0-Sieg. Beim Gegner dabei: Der gebürtige Wolfsburger Siggi Reich, der später zur VfL-Legende wurde. Dieser Erstrunden-Sieg des VfL machte übrigens eines der spektakulärsten Spiele der Wolfsburger Fußball-Geschichte möglich: das 4:5 n.V. gegen Werder Bremen eine Runde später. © imago sportfotodienst 1997 - In seiner ersten Pokalpartie als Bundesligist tat sich der VfL unheimlich schwer, brauchte ein Eigentor und einen Elfmeter in der Verlängerung, um am 16. August 1997 beim Drittligisten Werder Bremen II zweimal in Führung zu gehen. Doch die Platzherren glichen jeweils aus, ehe Piotr Tyszkiewicz den 3:2-Siegtreffer erzielte. Der Pole hatte kurzfristig doch noch einen Vertrag für die Bundesliga bekommen, sein Mietverhältnis aber schon beendet. Die Interviews nach dem Spiel nutzte er darum auch für die Suche: "Wenn jemand eine Wohnung hat..." © imago/Rust 2011 - Man ahnte schon, dass aus diesem RB-Leipzig-Projekt irgendwann mal etwas Größeres werden sollte, aber noch waren die Sachsen Viertligist. Und als solcher klarer Außenseiter an diesem 29. Juli 2011 gegen den VfL. Doch kann begann der Frahnsinn: 2:0 stand es nach irren 17 Anfangsminuten für RB, Wolfsburg glich zwar noch aus, aber noch vor der Pause fiel der Treffer zum 3:2-Endstand. Alle Leipzig-Tore schoss Daniel Frahn, der immer noch in der 4. Liga Tore macht - mittlerweile für den Chemnitzer FC. © ALL 1994 - Immer - wirklich immer - war für den VfL Wolfsburg spätestens in der zweiten Pokalrunde Schluss. Bis 1994. Das 2:0 zum Auftakt bei den Schalker Amateuren war der Ausgangspunkt für eine spektakuläre Wolfsburger Saison - in der 2. Liga und im DFB-Pokal. Der VfL gewann ein Auswärtsspiel nach dem anderen - bei Bundesligist Frankfurt, bei Bayern-Killer Vestenbergsreuth, bei den Bayern-Amateuren und beim 1. FC Köln. Erst im Finale (0:3 gegen Gladbach) war Schluss. 1999 - Es gab mal Zeiten, da waren im Pokal noch Freilose möglich. So hatte der VfL 1993 (als Zweitligist) Glück, musste erst in Runde zwei (2:4 nach Elfmeterschießen bei Dynamo Dresden) ran. 1999 war es dann noch komfortabler: Alle deutschen Europacup-Teilnehmer hatten ein Freilos bis zur dritten Runde! So machte der VfL, damals erstmals im UEFA-Cup dabei, in dieser Saison erst am 13. Oktober sein erstes Pokalspiel, gewann 3:2 beim Chemnitzer FC. Im Achtelfinale gab's dann das spektakuläre Aus - mit 4:5 beim VfL Bochum. 2001 - Dass sich Bundesligist VfL in der ersten Runde mit 5:1 beim Drittligisten 1. FC Magdeburg (der in der Saison davor nacheinander Köln und Bayern rausgeworfen hatte) durchsetzte, war kaum der Rede wert - trotzdem wurde in Wolfsburg gefeiert. Denn damals durften noch die Zweitvertretungen im Pokal mitmischen, und der VfL II warf am 25. August 2001 sensationell Borussia Dortmund mit Trainer Matthias Sammer raus. Ingo Vandreike staubte nach Vorarbeit von Uche Igwe zum 1:0-Siegtreffer ab, die Dortmunder Star-Truppe mit Tomas Rosicky, Marcio Amoroso, Jan Koller, Fredi Bobic und Co. war raus. © WAZ 2014Die Spielzeit 2014/15 ist als glorreiche Pokals-Saison in die VfL-Geschichte eingegangen, gekrönt vom Finalsieg gegen Borussia Dortmund. Das schwierigste Spiel dieser Pokalrunde war für den VfL allerdings gleich das erste - nach 120 torlosen Minuten mussten die Wolfsburger beim Zweitliga-Aufsteiger Darmstadt 98 ins Elfmeterschießen. Und dort drohte das Aus, nachdem Naldo gleich den ersten VfL-Elfer verschossen hatte. Aber dann wurde Max Grün im VfL-Tor zum Helden, der Ersatzkeeper (Diego Benaglio fehlte mit Grippe) parierte zweimal und legte den Grundstein für eine rauschende Wolfsburger Pokalsaison. © dpa 2004 - 3:0-Sieg bei den Amateuren des 1. FC Köln vor den Augen von Tribünengast Lukas Podolski, der VfL hat seine Pflichtaufgabe am 22. August 2003 ordentlich erledigt. Doch die Tore von Diego Klimowicz und Thomas Brdaric (2) waren im Grund schon wertlos, als sie fielen. Denn der VfL hatte eine Rotsperre von Marian Hristov übersehen und den Bulgaren eingesetzt hatte - noch am Spieltag wurde die Partie mit 2:0 für Köln gewertet. Im Nachgang der Partie wurde VfL-Manager Peter Pander zum Rücktritt gedrängt. 1995 - Als Vize-Pokalsieger ging Zweitligist VfL Wolfsburg in die neue Pokal-Saison selbstbewusst an - aber dann wurde es duster. Schiri Lutz Michael Fröhlich musste die Wolfsburger Erstrunden-Partie beim Drittligisten Lok Altmark Stendal in der Verlängerung beim Stand von 1:1 abbrechen, es war zu dunkel geworden. Das Wiederholungsspiel zwei Wochen später stand nach 120 Minuten 0:0, im Elfmeterschieß77en scheiterten ausgerechnet die beiden VfL-Torjäger Stefan Meißner und Siggi Reich, der VfL war raus. 1970 - Die Zuschauer drängten sich rund ums Tor, am Ende ließ der Schiri sogar einen Elfmeter mehr ausführen als nötig. Es war alles bisschen wirr, und keinem war so richtig klar, welche sporthistorische Bedeutung dieser 23. Dezember 1970 haben sollte - Schalke 04 und der VfL Wolfsburg standen sich zum ersten Elfmeterschießen des DFB-Pokals gegenüber. 2:2 war das erste Spiel der spät ausgetragenen ersten Runde in Wolfsburg ausgegangen, das Rückspiel (das es damals noch gab) endete 1:1. Im Schneetreiben wurde dann das gerade eingeführte Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers eingesetzt. Ingo Eismann (der in beiden Spielen getroffen hatte) gehörte zu den VfL-Unglücksraben, die Partie endete 4:2 n.E. für Schalke.