Super-GAU abgewendet: Schalke 04 verhindert BVB-Farben auf Heimtrikot

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Schalke-Mitteilung: Rot-Gelb "keine Wunschfarbe"

Schalke trat an die Deutsche Post Group heran und bewegte das Unternehmen dazu, das Logo zu verkleinern. Statt für die Deutsche Post mit seinem schwarzen Posthorn auf gelbem Grund soll nun für die DHL geworben werden.

Schalke-Manager Christian Heidel: In diesen Bereichen sind der FC Bayern und BVB weit weg

Der Haken: Auch das Logo der DHL wird von der Farben gelb dominiert, allerdings erinnert die Kombination Rot-Gelb nicht mehr so sehr an den BVB. Wie Schalke in einer Pressemitteilung erklärte, sei das noch immer "keine Wunschfarbe".