Revierderby: Spektakuläre Choreo der Schalke-Fans vor BVB-Duell

Diese Choreo hat richtig Bock auf das Revierderby gemacht: Vor dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund (hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) haben sich die S04-Fans eine besondere Huldigung an ihre Vereinsfarben ausgedacht. Die komplette Nordkurve, sowohl die Ober- wie die Unterränge, waren mit großen Planen in den Schalke-Farben Blau-Weiß getaucht. Zudem entwich Rauch aus den Planen - von Rauchfakeln, die violetten und weißen Nebel abgaben. So viel, dass der Stadionsprecher versichern musste: "Ich habe mir gerade sagen lassen, dass der Rauch nicht gesundheitsschädlich ist, er wurde in Deutschland geprüft und zugelassen."