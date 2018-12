Bericht: Kopiert Schalke 04 den BVB? Sportdirektor Heidel könnte Berater bekommen

Der FC Schalke 04 steckt in der großen Krise: Nach der 1:2-Niederlage im Revierderby gegen Borussia Dortmund spricht Sportdirektor Christian Heidel sogar vom Abstiegskampf bei S04: "Wir befinden uns momentan in dem Bereich. Wir stehen da hinten und kommen nicht raus", so der Manager, der Schalke 04 bereits in der dritten Saison betreut. Bekommt er deshalb bald einen Berater als Geschäftspartner? Die Bild berichtet, dass Schalke-Boss Clemens Tönnies und der Aufsichtsrat des Klubs zunehmend an der Fußball-Kompetenz ihres Mitarbeiters zweifeln sollen.