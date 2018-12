Jobgarantie für Schalke-Trainer Tedesco: "Werden definitiv nicht den Trainer wechseln"

Mit einer „knallharten Analyse“ sollen nach dem bisher enttäuschenden ersten Saisonabschnitt die Weichen für die Zukunft gestellt werden. „Wir werden verändert im Januar in die Rückrunde gehen. Wir werden auch unsere Personalpolitik hinterfragen und versuchen, eine Lösung zu finden, die uns eine erfolgreiche Rückrunde ermöglicht“ , erklärte Heidel vor dem Spiel beim VfB Stuttgart mit Ex-Schalke-Coach Markus Weinzierl an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Schalke droht der Sturz auf Relegationsplatz: "Beenden schlechte Hinrunde"

Vor der abschließenden Partie 2018 liegt Vizemeister Schalke auf dem 14. Tabellenplatz (15 Zähler). Bei einer weiteren Niederlage in Stuttgart (14) droht dem Revierclub der Sturz auf Relegationsplatz 16. „Egal, wie das Spiel in Stuttgart ausgeht, beenden wir eine schlechte Hinrunde“, erklärte Heidel. Die angekündigte Analyse solle intern vorgenommen werden. „Wir werden uns in Ruhe überlegen, mit welcher Marschrichtung wir in der Rückrunde erfolgreich sein können.“