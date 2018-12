Schalke-Manager Heidel bestätigt: Lahm-Berater Roman Grill verklagt S04

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Worum geht es im Streit zwischen S04 und Lahm-Berater Roman Grill? Laut FAS macht Grill, dem das Münchner Sportmarketing-Unternehmen Acta 7 gehört, bei S04 eine Vermittlungsgebühr für Markus Weinzierl geltend. Der Trainer, der inzwischen für den VfB Stuttgart aktiv ist, stand von 2016 bis 2017 bei Schalke an der Linie. Schalke verweigert Grill diese Provision, weshalb der 52-Jährige nun eine Gebühr sehen will. Weinzierl, dessen Vertrag auf Schalke nach zähen Verhandlungen erst in diesem Sommer aufgelöst wurde und dem Coach wohl rund 1,5 Millionen Euro Abfindung sicherte, steht inzwischen nicht mehr bei Grills Agentur unter Vertrag.