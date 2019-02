Schalke-Trainer Tedesco tobt vor Wut: „Ein bisschen krass, dass es uns fast jede Woche trifft“

Gute Laune hatte Domenico Tedesco nach der Niederlage des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach nicht - so viel war verständlich. Das späte 0:2 gegen den neuen Tabellenzweiten war ein Rückschritt für die "Knappen", die in der Bundesliga einfach nicht vom Fleck kommen. Eine Szene regte den 33-Jährigen aber ganz besonders auf: Ein Freistoß in der Gladbacher Hälfte kurz vor der Roten Karte für Torwart Alexander Nübel, die Tedesco als spielentscheidend empfand.