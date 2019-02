Schalke 04: Das sagt Domenico Tedesco über den neuen Sportvorstand Jochen Schneider

Schalke 04-Trainer Domenico Tedesco hat vor der Partie gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf an die Grundtugenden seiner Fußballprofis appelliert. „Ich glaube, über die Situation kann es keine zwei Meinungen geben. Jedem muss nach dem Spiel in Mainz klar sein, worum es geht: Wir brauchen Punkte. Die Mannschaft ist sich dessen bewusst“, sagte Tedesco am Donnerstag. Unter anderem äußerte sich der Schalke-Coach auf der Pressekonferenz auch über Personalien aus der Führungsebene.

Das deprimierende 0:3 am vergangenen Samstag in Mainz war das vierte Pflichtspiel des Tabellen-14. aus Gelsenkirchen in Serie ohne Sieg. Vizemeister Schalke hat seit dem 2:1 am 20. Januar gegen den VfL Wolfsburg kein Erstligaspiel mehr gewonnen. Trotzdem dürfe jetzt keiner jammern, sondern jeder müsse die Situation so akzeptieren, wie sie sei, forderte Tedesco.