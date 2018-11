FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Ein Heimsieg – und Schalke steht im Achtelfinale! Die Partie FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul am Dienstag (21 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) in Gruppe D hat absolut vorentscheidenden Charakter.

Dass der Videobeweis in der Champions League ab dem kommenden Viertelfinale eingeführt wird, dürfte die Schalker rückblickend nicht trösten. Im Hinspiel in Istanbul wurde ihnen ein klarer Elfmeter verweigert und ein kniffliger Abseitstreffer aberkannt. Die Königsblauen hoffen in der heimischen Veltins Arena nun auf eine bessere Schiedsrichterleistung mit William Collum aus Schottland und seinem Team.

Nun hat die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco (33) vor heimischer Kulisse die Chance, vorzeitig den Achtelfinal-Einzug klar zu machen. Galatasaray Istanbul wird sich in Gelsenkirchen zwar auf die Unterstützung von zahlreichen türkischen Fans verlassen können, sportlich ist die Mannschaft von Trainerlegende Fatih Terim (65) allerdings weit von ihrer Bestform entfernt. „Gala“ konnte keines der letzten vier Pflichtspiele gewinnen und stellt sich mit dem Makel der Derby-Ausschreitungen beim 2:2 gegen Fenerbahce auf Schalke vor. Für die Tumulte im Anschluss an die Partie gegen den Erzrivalen hatte Terim lapidar einen Schuldigen gefunden: Den Schiedsrichter. „Er hat stets falsch entschieden und hinterher kam es zu diesen hässlichen Szenen“, sagte „Der Imperator“ nach dem Spiel. Zum Hinspiel räumte der Trainerveteran am Montag in Gelsenkirchen bei der Abschluss-Pressekonferenz ein: „Schalke hat eine dynamische Mannschaft und war gegen uns in Istanbul das bessere Team.“ Besonders wichtig auf Schalker Seite: Salif Sané. Der Neuzugang von Hannover 96 stand in allen 15 Pflichtspielen in dieser Saison auf dem Platz. „Er ist ein Phänomen. So wie er seine Einsätze absolviert, ist nichts davon zu merken, dass er konditionelle Probleme haben könnte“, lobt S04-Sportvorstand Christian Heidel den 33 Jahre alten Dauerbrenner, „Salif spielt bei uns eine elementare Rolle.“