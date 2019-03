Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im Online-Stream sehen

Wenn am Samstag zur besten Anstoßzeit (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) der FC Schalke und Fortuna Düsseldorf in der Arena in Gelsenkirchen die Klingen kreuzen, dann ist dies das bereits dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der laufenden Saison. Neben dem Hinspiel in der Liga, das S04 mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause für sich entscheiden konnte (2:0), hatten die Königsblauen auch im Achtelfinale des DFB-Pokals vor knapp einem Monat gewonnen und schmissen die Fortuna mit einem verdienten und ungewöhnlich deutlichem 4:1-Sieg aus dem Wettbewerb. Favorit sind die Gastgeber deshalb aber nicht zwingend.

Denn während Schalke 04 in der Bundesliga mit 23 Punkten auf Platz 14 steht und den eigenen Ansprüchen seit Saisonbeginn hinterherläuft, haben die Düsseldorfer fünf Zähler mehr auf dem Konto und ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, damit eigentlich bereits so gut wie erreicht. Nachdem die Fortuna nach 14 Spieltagen noch vom Tabellenende grüßte, sammelte das Team von Coach Friedhelm Funkel fortan beständig Punkte gegen die Konkurrenz und fügte Mitte Dezember sogar dem Tabellenführer aus Dortmund dessen erste Saisonniederlage zu (2:1). Auch zuletzt zeigte die Formkurve für die Elf aus der Rheinmetropole nach oben. Gegen Nürnberg und Stuttgart holten die Düsseldorfer drei Punkte, gegen Europapokal-Aspirant Hoffenheim ein Remis (1:1). Schalkes letzter Bundesligasieg liegt derweil fast anderthalb Monate zurück (2:1 gegen Wolfsburg am 20. Januar).

Wie sehe ich das Spiel Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Schalke gegen Düsseldorf am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann. In der Konferenz wird Jörg Dahlmann zu hören sein.

Wird die Partie zwischen dem FC Schalke und Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau und später ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio des ZDF zu sehen. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel FC Schalke 04 gegen die Fortuna aus Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel von Schalke 04 gegen Düsseldorf an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

