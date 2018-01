Kommentar zum Schalke-Spiel: Ein "Team mit Herz" statt im Herzen Kohle

Nicht selten ist Hannover 96 in den vergangenen Jahren nach Gelsenkirchen gefahren und es ging nur um die Höhe der Niederlage. Dass 96 gestern bei Champions-League-Anwärter Schalke keinen Sieg oder Punkte im Vorbeigehen einstecken würde, war klar. Trainer André Breitenreiter tut mit seinem Team gut daran, vor jedem Bundesligawochenende zu warnen, dass es nur mit 100 Prozent oder mehr zu Erfolgen für seine Mannschaft in der Bundesliga reicht. Die Prozente haben die 96-Profis gestern mal wieder auf den Platz gebracht: Ein Unterschied zwischen einem Verein, der einen Marktwert von 207 Millionen Euro (Schalke) hat und einem Club, mit 64,88 Millionen Euro Marktwert (Hannover) war nur phasenweise zu sehen. Die Moral, die die 96-Profis jedes Wochenende auf den Rasen bringen, ist aber ohnehin unbezahlbar.

Waldemar Anton: Mit aggressiver Körpersprache – der linke Mann in der Dreier-Abwehrkette ging energisch zur Sache. Stabiler Faktor in der Verteidigung. Note: 3

Waldemar Anton: Mit aggressiver Körpersprache – der linke Mann in der Dreier-Abwehrkette ging energisch zur Sache. Stabiler Faktor in der Verteidigung. Note: 3 © dpa

Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 gegen den FC Schalke in Form:

Im Herzen Kohle, ein Team mit Herz

In Schalke, im Ruhrgebiet, nimmt eine Region Abschied. Abschied vom Steiger. 2018 schließt die letzte Steinkohle-Zeche im Pott. Die Fans singen das Steigerlied. Das Herz des Fußball-Ruhrgebiets schlägt in Gelsenkirchen-Buer. Bei 96 könnten Oddy. Mousse T oder Fury in the Slaughterhouse daran machen, ein Auf-Steiger-Lied zu komponieren. 96 schlägt sich weiter tapfer in der Bundesliga nach dem Abstieg vor anderthalb Jahren – das müsste eigentlich besungen werden. Schalke hat die Kohle im Herzen, aber auch die Moneten auf dem Fußballplatz. Aber gestern schlug die Schalker Qualität das 96-Teamherz nicht. 96 kann das Niveau noch zwar noch nicht umsetzen, wenn beispielsweise Ihlas Bebou oder Niclas Füllkrug nicht eingesetzt werden. Da fehlten im direkten Vergleich Tempo und Zielgenaugkeit. Aber der Wille, den 96 immer wieder zeigt, ist stark.

96 klopfte sich mit harter Arbeit die Punkte fürs Tabellenmittelfeld zusammen. Für ganz die oberen Ränge (mit einem Sieg wäre 96 einen Punkt hinter Platz zwei gewesen) fehlen die feinen Werkzeuge, mit denen man wertvollen Boden nach Europa gutmachen kann.

Aber 96 hat in vielen Bereichen Vieles erreicht, Punkte geholt gegen Schalke (4), Dortmund (3), Leverkusen (1) und Hoffenheim (3). Trotzdem ist das Mittelfeld in etwa der Bereich, in den Hannover hingehört. Damit ist schon mal ein Schatz gehoben – Luft nach oben gibt es immer. Dazu ein Glück auf, 96!