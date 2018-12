FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

In Gruppe D ist schon vor der Partie FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau am Dienstag (18.55 Uhr /live im SPORTBUZZER-Ticker) fast alles klar. Schalke steht als Gruppenzweiter hinter dem FC Porto im Achtelfinale. Das Hinspiel in Moskau gewannen die Königsblauen mit 1:0.

Für den russischen Meister ist im Spiel in Gelsenkirchen noch die Europa League drin. „Wir könnten in der Champions League besser spielen, aber ich denke nicht, dass wir schlecht spielen. Uns hat es an Konzentration gefehlt“, sagte Lok-Torhüter Guilherme am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel in Gelsenkirchen.