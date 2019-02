Drama nach Schalke-Spiel: ManCity-Fan schwebt in Lebensgefahr

Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City (2:3) ist es am Mittwochabend zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft sowie ManCity bekanntgaben, ist ein englischer Fußballfan schwer verletzt worden. Der Mann soll in akuter Lebensgefahr schweben.