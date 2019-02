Schalke-Fan nach Faust-Attacke gegen ManCity-Anhänger festgenommen

Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City (2:3) ist es am Mittwochabend zu einem schweren Zwischenfall gekommen, bei dem ein 32-jähriger ManCity-Anhänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war nach Polizeiangaben bei einem Gerangel mit Schalke-Anhängern am Mittwochabend am Gästefanblock des Stadions von einem Faustschlag getroffen worden und zu Boden gegangen. Am Montagnachmittag gab die Polizei bekannt, dass ein tatverdächtiger Schalke-Anhänger festgenommen werden konnte. Nach Informationen der Bild gehöre er demnach der polizeibekannten Ultra-Gruppierung "Hugos" an. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 30-Jährigen.