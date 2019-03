Bericht über Notfall-Plan bei Schalke 04: Mike Büskens könnte Tedesco ersetzen

Was ihn noch rettet: Schalke hat aktuell keinen Sportvorstand, der neue Mann Jochen Schneider wird erst am Dienstag vorgestellt und möchte nicht gleich mit einer Trainerentlassung starten. Bezeichnend die Aussagen von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ("Er sagt am Dienstag was dazu. Ich fange jetzt nicht an, den Trainer ein- oder auszustellen...") und der vermeintliche "Abschied" Tedescos vor der Schalker Kurve.