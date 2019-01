Schalke 04: Naldo wohl vor Transfer - Bericht über Wechsel-Deal mit AS Monaco

"Vielleicht schaffe ich es noch mit 40 in der Bundesliga zu spielen", sagte Naldo zuletzt in der Sport Bild. Doch dazu wird es offenbar nicht kommen. Nach Informationen des französischen Portals RMC und FootMercato verlässt Naldo bereits in den nächsten Tagen den FC Schalke 04. Der 36 Jahre alte Abwehr-Routinier aus Brasilien steht demnach vor einem Transfer zur AS Monaco. Der Vorletzte der französischen ersten Liga und Naldo hätten sich bereits auf einen Wechsel geeinigt, so RMC.