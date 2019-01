FC Schalke 04: Abwehr-Star Naldo wechselt zur AS Monaco

Naldo, der unter Trainer Domenico Tedesco in dieser Saison nicht zum Stammpersonal zählte, unterschreibt bei den Monegassen einen Vertrag bis 2020. Über die Ablösemodalitäten gab der FC Schalke nichts gekannt. Medienberichten zufolge soll die AS Monaco eine Summe von rund zwei Millionen Euro an den Revierklub überwiesen haben.

S04-Sportvorstand Christian Heidel: "Transfer ist uns nicht leicht gefallen"

„Die Zustimmung zu diesem Transfer ist uns nicht leichtgefallen, denn Naldo hatte mit seinen Leistungen großen Anteil an den Erfolgen des FC Schalke 04, insbesondere an denen in der vergangenen Saison“, erklärt Schalkes Sportvorstand Christian Heidel auf der Homepage des S04. "Aufgrund dieser Verdienste haben wir seinem Wunsch entsprochen, sich in seiner aktiven Laufbahn noch einmal verändern zu wollen", so Heidel weiter.

Naldo will in Monaco mehr Spielzeit erhalten

Der Spieler selbst hofft mit dem Wechsel auf mehr Spielpraxis. "Zunächst einmal bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar, dass mir der Wechsel nach Monaco ermöglicht wurde", wird Naldo auf der Schalke-Homepage zitiert. "Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, aber ich bin so ehrgeizig und fühle mich noch so fit, um noch einmal eine neue große Herausforderung in einer großen Liga anzunehmen. Meine zweieinhalb Jahre auf Schalke mit vielen großen Momenten werde ich immer in bester Erinnerung bewahren. Ich habe den Club und die Fans für immer in mein Herz geschlossen", so der Brasilianer weiter.

In der vergangen Saison zählte Naldo noch zu den Leistungsträgern