Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): „„Es war das erwartet intensive und körperbetonte Spiel. Wir waren in der letzten halben Stunde drauf und dran, das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn man die klaren Torchancen gegenüber stellt, dann ist ein Unentschieden okay. Es war für mich trotzdem ein Null zu Null der besseren Sorte. Wir leben heute mit dem Punkt. Ab morgen beginnt die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Heimspiel am Mittwoch gegen Hoffenheim. Wir schauen weiter nach vorne.“ © 2018 Getty Images