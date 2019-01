Bericht: Schalke 04 verpflichtet Rabbi Matondo - Manchester City sichert sich Klausel

Schalke 04 hat den Transfer von Top-Talent Rabbi Matondo unter Dach und Fach gebracht. Nach übereinstimmenden Medienberichten unterschrieb der 18-jährige am Mittwoch einen Vertrag über viereinhalb Jahre. Die Gelsenkirchener überweisen für die Dienste des Flügelspielers laut eines Kicker-Berichts eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro an Manchester City. Matondo erhält einen Vertrag bis 2023. Bereits am Montag landete Matondo in Deutschland.