Schalke 04 siegt für Assauer: Kutucu und Sané überragen gegen Fortuna Düsseldorf

Es waren emotionale Worte, die Clemens Tönnies vor dem Anpfiff des Pokal-Achtelfinals gegen Fortuna Düsseldorf an die königsblauen Anhänger richtete: „Ohne Rudi wären wir alle nicht hier“, sagte der S04-Boss. „Aber wenn er sich eines wünschen würde, wäre es ein tolles Fußballspiel heute.“ Anschließend gab es Applaus und eine Schweigeminute für den ehemaligen Schalker Manager Rudi Assauer , der am Mittwochnachmittag im Alter von 74 Jahren verstorben war. Und auch die Profis des FC Schalke 04 folgten den Worten ihres Chefs und zogen dank Toren von Ahmet Kutucu (29. Minute), Salif Sané (48./87.) und Mark Uth (53.) mit einem 4:1-Heimsieg gegen Düsseldorf souverän ins Viertelfinale ein. Rouwen Hennigs gelang das zwischenzeitliche 1:3 (71.).

Es war ein Sieg für den Mann, dessen Name für immer mit dem FC Schalke 04 verbunden bleiben wird. In den vergangenen Jahrzehnten prägte niemand den Klub so nachhaltig wie Assauer. „Ohne diese Fans, ohne diese Tradition, ohne diese religiösartige Bewunderung wäre dieser Verein längst tot. Das ist die Philosophie von Schalke“, sagte Assauer einmal. Und beschrieb damit, was ihm der S04 bedeutete.