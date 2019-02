Bericht: Boldt wird nicht Schalke-Sportdirektor - Ex-BVB-Chefscout Mislintat Kandidat

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Bis zur Vorstellung Schneiders als neuem Sportchef der Schalker am Dienstag soll allerdings bereits eine Lösung denkbar sein. Wie soll das zusammenpassen? Funke bringt aus dem Umfeld des Vereins zwei neue Namen ins Spiel. Zum einen den früheren BVB-Chefscout Sven Mislintat. Der 46-Jährige, der seit seinem kurzzeitigen Engagement beim FC Arsenal zwischen Dezember 2017 und Februar 2019 ohne Anstellung ist , ist durch seine lange Assoziation mit Borussia Dortmund bekannt geworden. Für den BVB arbeitete er seit den späten 1990er Jahren als Spielanalyst, Scout, Chefscount und Direktor Profifußball, ehe er seinen Posten im November 2017 aufgab.

Schnappt sich Schalke Ex-BVB-"Diamantenauge" Milslintat?

Mislintat gilt in der Branche als "Diamantenauge" , der für BVB-Verpflichtungen wie Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé oder Henrikh Mkhitaryan verantwortlich zeichnete. Zuletzt war er unter anderem auch beim FC Bayern im Gespräch. Zieht es ihn nun ausgerechnet zum Erzrivalen des BVB - dem FC Schalke 04? Heidel hatte die Einsetzung eines Sportdirektoren mehrfach abgelehnt - ein Grund, warum er am Ende als Sportvorstand scheiterte?

Gerald Asamoah: Schalke 04 soll an Tedesco festhalten - Ex-Profi kritisiert Mannschaft

Die zweite Alternative laut Funke: Thomas Linke. Der ehemalige Nationalspieler und Vizeweltmeister von 2002 spielte selbst von 1992 und 1998 für die "Knappen" und arbeitete als Sportlicher Leiter bei RB Salzburg und RB Leipzig sowie als Sportdirektor beim FC Ingolstadt 04. Seit November 2018 ist er als Berater zurück in Ingolstadt - was ein Engagement in Gelsenkirchen natürlich nicht ausschließen würde.