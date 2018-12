Emotionale Show: Schalke verabschiedet sich mit Steigerlied und Feuerwerk vom Bergbau

Gänsehaut garantiert! Der FC Schalke 04 hat vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:2) in der Veltins-Arena der Steinkohletradition und den Bergmännern des Ruhrgebiets gedacht - weil in dieser Woche die letzte Zeche Deutschlands in Bottrop schließt. Der Höhepunkt der Show: Vereinsboss Clemens Tönnies stimmte mit dem Knappenchor der Zeche Consolidation das berühmte Steigerlied an, das Stadion war komplett verdunkelt, es gab ein Feuerwerk über den Kumpeln.

Hier die Bilder der eindrucksvollen Bergbau-Show auf Schalke sehen:

Schalke verabschiedet sich vom Bergbau: Emotionale Szenen vor S04-Spiel Clemens Tönnies, Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender, steht vor dem Spiel hinter einer mit Kohle gefüllten Bergwerkslore. Am 21. Dezember wird im Ruhrgebiet die letzte Steinkohlezeche geschlossen. ©

Am 21. Dezember wird in Bottrop mit Prosper-Haniel die letzte Steinkohlezeche im Ruhrgebiet geschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll dabei sein, wenn Bergleute den symbolisch letzten Förderwagen mit Kohle ans Tageslicht holen. Mehr als 150 Jahre industrieller Steinkohlebergbau in Deutschland sind dann zu Ende.

"Ich denke, dass wir die Mentalität behalten, auch wenn das Kapitel des Steinkohlebergbaus geschlossen wird", sagte Tönnies in einem Interview mit der Bild. "Dafür braucht man jetzt nicht jeden Tag hier runter. Das haben wir Schalker im Blut!“ Die Spieler liefen mit personalisierten Trikots auf, die an die Kohlebergbautradition erinnern sollen. Die „Knappen“, enger als jeder andere Revierklub mit dem Bergbau verbunden, tragen die Namen von 26 Zechen auf der Brust. „Wir fühlen uns als Verein mit dem Steinkohleabbau eng verbunden. Die Gründungsväter dieses Klubs waren ja schließlich auch Bergleute“, sagt Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst dazu am Dienstag dem WDR.

Ruhrgebiet erinnert seit Tagen an die goldene Kohle-Zeit