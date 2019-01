Schalke 04 und Abdul Rahman Baba gehen getrennte Wege. Der vom Revierklub bereits zweimal ausgeliehene Linksverteidiger vom FC Chelsea wird künftig für Stade Reims spielen. Das teilte der französische Erstligist am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte Profi aus Ghana galt bei Schalke zuletzt hinter Bastian Oczipka und Hamza Mendyl nur als dritte Wahl und kam in der bisherigen Liga-Saison nur auf zwei Einsätze. Das veranlasste beide Seiten dazu, die Zusammenarbeit bereits ein halbes Jahr früher als geplant zu beenden.

Darüber hinaus steht auch Franco di Santo vor dem Absprung. Der zuletzt von Trainer Domenico Tedesco nicht mehr berücksichtigte Angreifer aus Argentinien steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zum türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul und wäre nach Baba, Johannes Geis (1. FC Köln) und Naldo (AS Monaco) bereits der vierte Schalker Abgang in der Winterpause.

Eine Neuverpflichtung präsentierten die Gelsenkirchener bis zum Mittwochmittag hingegen noch nicht. Für die Offensive waren zuletzt Rabbi Matondo von Manchester City und Nikola Kalinic von Atletico Madrid als potenzielle Zugänge gehandelt worden. Tedesco hatte zuletzt allerdings vornehmlich auf Verstärkungen für die Innenverteidigung gedrängt. Für die Abwehrzentrale gilt Jeffrey Bruma als Kandidat. Der Niederländer spielt beim VfL Wolfsburg keine Rolle mehr und könnte den Klub verlassen. VfL-Manager Jörg Schmadtke bestätigte in der Bild, dass er mit Schalke über einen Transfer des 27-Jährigen gesprochen habe und es ein beidseitiges Interesse an dem Deal gibt. Das Transferfenster schließt am Donnerstag.