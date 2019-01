Schalke 04 wohl vor Transfer von Manchester-City-Juwel Rabbi Matondo 

Am 20. Februar bestreitet der FC Schalke 04 sein Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City - und ein Spieler der Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola könnte kurz zuvor noch die Seiten wechseln: Der erst 18 Jahre alte Außenstürmer Rabbi Matondo steht nach Informationen von Sky und der Funke Mediengruppe vor einem Schalke-Wechsel.

Matondo-Transfer? ManCity soll erstes Schalke-Angebot abgelehnt haben

Bisher hatte der aktuelle Bundesliga-Zwölfte im Winter-Transferfenster nur Abgänge zu vermelden: Naldo wechselte zur AS Monaco, Johannes Geis zum 1. FC Köln. Dabei forderte Schalke-Trainer Domenico Tedesco laut Bild-Bericht noch im Trainingslager einen neuen Innenverteidiger, einen Außenstürmer und einen neuen Mittelstürmer. Zuletzt forderte der Coach sogar zwei Innenverteidiger .

Zuletzt wurde spekuliert, dass auch Borussia Mönchengladbach an Matondo interessiert sei . Laut den Berichten soll jedoch Schalke das Rennen gemacht haben. Der Spieler und der Ruhrpott-Klub sollen sich einig sein. Allerdings habe Manchester City ein 10-Millionen-Euro-Angebot von Schalke 04 abgelehnt. Bei einem leicht verbesserten Angebot würde ManCity Matondo dann ziehen lassen.

Bei Manchester City ist City-Juwel Matondo der aktuell schnellste Spieler Verein. Der 18-Jährige kam in dieser Spielzeit bisher nur in der U23 von City zum Einsatz. In elf Liga-Spielen traf der gebürtige Liverpooler sechs Mal. Schon im November gab Matondo sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Wales.