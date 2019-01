FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Es gibt sicher leichtere Aufgaben zu einem Rückrundenauftakt als eine Auswärtsreise zum FC Schalke 04. Zumindest für die Wolfsburger. Die Partie FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) kann für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia (52) das neunte Spiel in Folge auf Schalke ohne Sieg werden. Die „Wölfe“ reisen mit Verletzungssorgen ins Ruhrgebiet.

„Wir haben an zahlreichen Rädchen gedreht und hoffen natürlich auf mehr Punkte als in der Hinserie“, sagt Schalke-Coach Domenico Tedesco (33). Der Vizemeister von 2018 blieb in der Hinrunde mit nur 18 Punkten und Tabellenplatz 13 weit hinter den Erwartungen zurück. Fast muss man sagen, dass ein Heimsieg für Königsblau nicht mehr als ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf wäre. Der Auswärtserfolg von Fortuna Düsseldorf beim FC Augsburg hat die Laga auf Schalke nämlich nicht gemütlicher gemacht.

Umgekehrte Vorzeichen dagegen in Wolfsburg. Der Relegationsteilnehmer der Jahre 2017 und 2018 beendete die Vorrunde auf Rang fünf und könnte mit einem Auswärtserfolg auf Schalke wieder an Eintracht Frankfurt vorbeiziehen. Bruno Labbadia kann die Situation beim Gegner durchaus nachvollziehen: „Das zeigt auch, wie eng die Bundesliga ist und dass man leicht in so eine Lage kommen kann.“