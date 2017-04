Schalke 04 vor dem Duell mit Leipzig: „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“

Körperlich ausgelaugt, die Psyche angeknackst und mit Personalsorgen erwartet der FC Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) den Tabellenzweiten RB Leipzig. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl, dessen Mannschaft erst am späten Donnerstagabend in der Verlängerung des Europa-League-Viertelfinales gegen Ajax Amsterdam gescheitert war. „Wir müssen den Kopf jetzt schnell freibekommen, auch wenn das alles andere als einfach ist“, sagte Weinzierl.