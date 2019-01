Schalke 04 ist ohne Amine Harit in das Trainingslager in Benidorm gereist. Der Marokkaner laboriert noch an den Folgen einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich am 19. Dezember im Heimspiel Schalkes gegen Bayer Leverkusen (1:2) zugezogen hatte. Wie der Verein am Freitag mitteilte, soll Harit seine Reha weiter auf Schalke fortsetzen. Zuletzt hatte es allerdings auch Spekulationen darüber gegeben, dass der Offensivallrounder die Gelsenkirchener aufgrund von Undiszipliniertheiten abseits des Feldes bei einem entsprechenden Top-Angebot verlassen könnte.

Ob Harit in das bis zum 12. Januar angesetzte Trainingslager in Spanien nachreisen wird, ist noch nicht klar. Unabhängig von der Personalie des Nordafrikaners arbeitet Schalke weiter daran, seinen Kader in der Winterpause zu verändern. Am Donnerstag hatte man bereits den brasilianischen Innenverteidiger Naldo an die AS Monaco abgegeben. Ein Transfer, der bei dem 36-Jährigen offenbar auf Unverständnis stieß. Zumindest wetterte Naldos Ehefrau Carla via Instagram deutlich gegen die S04-Verantwortlichen.