Schalke chancenlos: Ajax dominiert im Viertelfinale der Europa League

Ex-Gladbacher Younes dreht auf

Vor allem der Deutsche Younes machte dem jungen Thilo Kehrer auf der linken Offensivseite der Holländer immer wieder Probleme, Kehrer war phasenweise heillos überfordert. Die Schalker hatten in der 45. Minute die einzige Chance: Kapitän Höwedes brachte den Ball per Fallrückzieher auf das Tor von Ajax-Keeper Onana, der hatte jedoch keinerlei Probleme.

Wer dachte, dass es nach Wiederanpfiff besser für Schalke laufen würde, der irrte: Die blutjunge Ajax-Mannschaft blieb am Drücker und kam nach tollem Kombinationsspiel durch Kluivert und Klassen auf 2:0. Am Ende war es erneut der Kapitän, der nach 52 Minuten erhöhte. Er war im Zentrum sträflich allein gelassen worden. Als bester Schalker kristallisierte sich Keeper Ralf Fährmann heraus, der als einziger in Königsblau Normalform erreichte. Er parierte gegen Traore (54.) und Younes (57.) und nochmals gegen Traore (58.) und bewahrte S04 so vor einem noch höheren Rückstand.