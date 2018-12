Externer Berater? Schalke-Manager Heidel legt sich mit Klub-Boss Tönnies an

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Wie Sammer beim BVB: Klub-Berater auch auf Schalke?

Benedikt Höwedes mit emotionaler Schalke-Rückkehr: "Ich hatte Tränen in den Augen"

Heidel kritisiert Tönnies

Doch Heidel sieht den Weg von Tönnies an die Öffentlichkeit kritisch: "Man muss darüber nachdenken, ob es der richtige Weg ist, so etwas öffentlich zu machen. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Clemens hat zu mir klar gesagt, er hätte nur mal laut gedacht. Und er hat gesagt, dass die Entscheidung bei uns liegt. Das habe ich mal so zur Kenntnis genommen."