Schalke-Sportdirektor gesucht: So kommentiert Christoph Metzelder die Gerüchte

Einen neuen Sportvorstand hat der FC Schalke 04 bereits gefunden - ein Sportdirektor soll noch folgen. Nach der Berufung von Jochen Schneider zum neuen S04-Boss ist die erste große Aufgabe des Ex-Leipzigers klar: Er soll zu seiner eigenen Entlastung und Unterstützung einen Sportdirektoren finden. Im Gespräch sind in der Veltins Arena verschiedenste Kandidaten. Neben Ex-Bayer-Sportchef Jonas Boldt (der bereits abgesagt hat) wurden zuletzt auch die Namen Christoph Metzelder und Alexander Rosen genannt.

Beide äußerten sich am Samstag bei Sky zu den anhaltenden Gerüchten - ohne ein mögliches Engagement auszuschließen. Metzelder, zurzeit bei Sky als Experte tätig, beteuerte aber, dass Schneider bislang nicht auf ihn zugekommen sei. "Ich bin nicht kontaktiert worden und aufgrund der zeitlichen Abläufe denke ich auch, dass Schalke da andere Ideen hat", sagte der Vizeweltmeister, der sich ein Anstellung in verantwortlicher Position aber gut vorstellen kann: "Ich habe schon immer betont, dass ich mittelfristig in den Profifußball zurückkehren möchte. Ob das jetzt der Zeitpunkt ist oder später, sei dahingestellt."