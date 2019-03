Eine Woche nach dem angekündigten Rücktritt von Manager Christian Heidel nehmen die Turbulenzen bei Schalke 04 zu. Die Gelsenkirchener kassierten gegen Fortuna Düsseldorf eine peinliche 0:4 (0:1)-Heimpleite und verließen den Platz zum vierten Mal in den vergangenen fünf Pflichtspielen als Verlierer. Damit dürfte auch der Druck auf Trainer Domenico Tedesco weiter wachsen. Der Coach, der den Klub in der vergangenen Saison noch zum Vizemeister machte, wird auf Schalke zunehmend kritisch gesehen. In Heidel, dessen Nachfolger Jochen Schneider die Niederlage gegen die Fortuna im Stadion verfolgte, verlässt zudem einer seiner größten Fürsprecher den Verein.

Dass die Situation für S04 tabellarisch nicht noch brenzliger ist, liegt auch an der schwächelnden Konkurrenz im Keller des Klassements. Schlusslicht 1. FC Nürnberg verlor gegen RB Leipzig 0:1 (0.1) und stand sich dabei einmal mehr selbst im Weg. Hanno Behrens schoss einen Foulelfmeter an die Latte und vergab die Chance zur frühen Führung (10.). Leipzig zeigte sich abgezockter und bejubelte noch vor der Pause den Treffer von Lukas Klostermann (40.).

Frankfurt mit grandioser Aufholjagd

Im Kampf um das internationale Geschäft unterstrichen vor allem Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ihre Ambitionen. Die Werkself bezwang den SC Freiburg dank der Treffer von Charles Aranguiz (4.) und Leon Baily (73.) 2:0 (1:0). Eintracht Frankfurt schlug den direkten Rivalen TSG Hoffenheim 3:2 (1:1). Ante Rebic hatte die Hessen in Führung gebracht (20.), Joelinton (43.) und Ishak Belfodil (60.) drehten die Partie dann zu Gunsten der Hoffenheimer, die kurz nach der Führung aber mit einem Mann weniger auskommen mussten. Kasim Adams sah in der 65. Minute die Gelb-Rote-Karte. In Überzahl feierte die Eintracht dann noch den Last-Minute-Sieg: Erst traf Sebastian Haller (89.), dann schlug Gocalo Paciencia in der sechsten Minuten der Nachspielzeit zu.