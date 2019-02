Schalke 04 in der Einzelkritik gegen Manchester City - Die Noten zur Last-Minute-Pleite

Der FC Schalke 04 hat Manchester City alles abverlangt. Trotz einer 2:1-Führung unterlag das Team von Trainer Domenico Tedesco - lange gleichwertig, doch in der Schlussphase etwas unkonzentriert - noch 2:3 in Überzahl. Der SPORTBUZZER hat die Spieler von Schalke in einer Einzelkritik bewertet. Alle S04-Spieler mit Noten hier!