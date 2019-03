"Schalke löscht sich": So reagiert das Netz auf das Debakel gegen Düsseldorf

"Oh, wie ist das schön", sangen die Fans des FC Schalke 04 während der Partie gegen Fortuna Düsseldorf schon nach 70 Minuten - allerdings nicht aus Freude, sondern aus purem Frust. Bei S04 ist die Stimmung auf dem absoluten Tiefpunkt angelegt. Gegen konterstarke Fortunen hatte ihre Mannschaft kaum eine Chance, das Spiel endete völlig überraschend mit 4:0 für Düsseldorf. Schon die erste Halbzeit begann chaotisch, der Videoassistent musste mehrmals zum Einsatz kommen . Zur Pause gab es Pfiffe - da lag S04 mit 0:1 hinten.

Tedesco vor dem Aus: Droht S04 sogar der Abstieg?

Das Netz tobt nach der schauerlichen Schalke-Leistung. Nach dem wettbewerbsübergreifend fünften Spiel in Folge ohne Sieg wird die Luft für die "Knappen" auch in der Bundesliga dünner. Schalke ist nur noch Tabellen-14., steht zwar sieben Punkte vor dem Relegationsplatz, kann jedoch nach oben nichts mehr erreichen. Selbst Abstiegskandidat Augsburg steht nur noch zwei Punkte hinter S04. Droht Schalke sogar der Absturz in die Zweitklassigkeit?