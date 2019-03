Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Schalke, Frankfurt und Leverkusen

Nürnberg gegen RB Leipzig, Bayer Leverkusen gegen Freiburg, Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim, Schalke 04 gegen Düsseldorf und Hertha BSC gegen Mainz 05 - das sind die Samstag-Nachmittag-Spiele am 24. Spieltag in der Bundesliga. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.