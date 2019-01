Bericht: Schalke-Juwel Amine Harit – schwache Leistungen wegen Casino-Nächten?

Er ist der nächste große Star in der Bundesliga - so oder so ähnlich dachten viele, als sie Amine Harit in den ersten Partien für Schalke 04 in der Bundesliga spielen sahen. Im Sommer 2017 kam der Marokkaner für acht Millionen Euro aus Nantes nach Gelsenkirchen, wurde mit S04 auf Anhieb Vizemeister. Harit absolvierte 31 von 34 Bundesligaspielen, schoss drei Tore, legte sieben Treffer auf. Eine gute Bilanz und trotzdem wirkte er nicht immer ganz auf der Höhe - und das ist bis heute so geblieben. Woran lag das?

Wie die Bild erfahren haben will, war Harit in der vergangenen Saison häufiger in der Spielbank Duisburg. Dort soll er sich eine Zeit lang "die Nächte um die Ohren" geschlagen haben, so berichtet es die Zeitung. Daraufhin soll er über einige Wochen hinweg übermüdet im Training gewirkt haben. Auch im Spiel war er wohl unkonzentriert. Harits angebliche Reaktion darauf? Um wieder zur Topleistung zu finden, hörte er damit auf, in der Nacht im Casino zu zocken. Die Bild titelt gar, dass er sich fürs Casino sperren ließ. Harit blieb in dieser Saison meist blass Vor allem in dieser Saison zeigt Harit, wie schwer es ist, in der Bundesliga richtig Fuß zu fassen. Der mittlerweile 21-Jährige absolvierte nur 12 von 17 Hinrundenspielen in der Bundesliga, meist blieb er dabei blass. Mit Schalke steht er nach der Hinrunde auf einem schwachen 13. Tabellenplatz in der Liga. Im Bericht heißt es, dass ein Wechsel in diesem Winter nicht mehr ausgeschlossen ist.

Vielleicht auch, weil es nicht die erste Geschichte ist, welche sich in der Freizeit des Fußballers abspielte und für Negativschlagzeilen sorgte: In der vergangenen Sommerpause war Harit in Marrakesch in einen Autounfall verwickelt, ein Mann starb dabei. Harit wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

