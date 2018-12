Vom Schalker zum Lok-Sportdirektor – Erik Stoffelshaus: "Moskau erschlägt einen"

Vor dem Duell mit Schalke in der Champions League spricht Erik Stoffelshaus, der Sportdirektor von Lokomotiv Moskau, über die Ex-Schalke-Stars Benedikt Höwedes und Jefferson Farfán. Zudem lobt der ehemalige Jugendtrainer des FC Schalke die Nachwuchsarbeit in der MLS und berichtet über das Leben in Moskau.

Anzeige

Für den Sportdirektor von Lokomotiv Moskau, Erik Stoffelshaus, wird das Rückspiel in der Champions-League-Gruppenphase am Dienstag beim FC Schalke 04 (ab 18:55 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) etwas ganz besonderes. Sechs Jahre lang war der 47-Jährige unter anderem als Assistent der Geschäftsführung im Jugendbereich des Revierklubs angestellt. Anschließend arbeitete der gebürtige Ruhrpottler, der auch die Trainer-A-Lizenz besitzt, drei Jahre als Teammanager für die Knappen. Nach einem Engagement in der MLS in Kanada ist Stoffelshaus seit Januar 2017 für Lokomotiv Moskau als Sportdirektor tätig. In der vergangenen Saison wurde er mit dem Traditionsverein russischer Meister.

Mit Jefferson Farfán und Benedikt Höwedes stehen zwei ehemalige Schalke-Stars im Kader der Russen. Besonders pikant: Gegen die bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifizierten „Knappen“ ist Lok Moskau zum Siegen verdammt. Nur mit einem Erfolg kann sich der Hauptstadtklub für die K.-o-Phase der Europa League qualifizieren. Der SPORTBUZZER hat den Lok-Sportdirektor vor dem Duell mit seinem Ex-Klub gesprochen.

Herr Stoffelshaus, Sie sind Sportdirektor von Lok Moskau. Weshalb fahren Sie mit der U-Bahn zur Arbeit? Wenn ich das Auto nehme, dauert es 50 Minuten. Mit der Bahn sind es nur 15. Jeder, der sich so ein bisschen in Moskau auskennt, weiß genau: Die Metro ist das effektivste Verkehrsmittel.

Was sind die größten Unterschiede zwischen Moskau und Ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet? Moskau erschlägt einen. Im Ruhrgebiet gibt es Pausen an den Wochenenden. Alles fährt auch mal runter. In Moskau gibt es keine Ruhe, es ist eine richtige Metropole.

Ein Stückchen Heimat haben Sie sich zu Lok geholt: Mit Benedikt Höwedes und Jefferson Farfán stehen bei Ihrem Verein zwei ehemalige Schalker unter Vertrag. Es waren rein sportliche Entscheidung. Jefferson Farfán war nach seinem Engagement in Abu Dhabi verfügbar und ablösefrei. Er hat gebrannt und wollte zurück nach Europa. In der letzten Saison sind wir dann Meister geworden und er hat mit 10 Saisontreffern maßgeblichen Anteil daran gehabt. Bei Benedikt Höwedes war es sicher ein Vorteil, dass ich ihn gut kenne. So kam der Transfer zustande. Ich glaube nicht, dass er den Schritt bereut hat.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

Am Dienstag geht es in der Champions League mit Lok gegen Schalke. Was rechnen Sie sich aus? Wir sind nicht chancenlos, wenn wir alles reinwerfen. Unsere Ausgangslage für das Duell mit Schalke ist klar: Wir müssen das Spiel gewinnen.

Ein guter Zeitpunkt, um gegen S04 zu spielen – sie wirken verunsichert. Schalke ist aktuell nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt und hat gerade erst gegen Dortmund verloren. Ich weiß um die Situation auf Schalke und dass es dort aktuell ganz sicher nicht so läuft, wie man sich das dort wünscht. Aber trotzdem verfügen sie über eine gute Mannschaft, das haben sie gerade in der Champions League schon gezeigt.

"Acht Flugstunden, sieben Zeitzonen, minus 14 Grad"

Erzählen Sie uns noch mehr über Russland. Es ist ein riesiges Land, wie groß können die Strapazen bei Auswärtsspielen sein? Wir haben glücklicherweise 18 von 30 Spielen in Moskau. Die anderen Auswärtsspiele werden aber bis auf eines alle angeflogen. Der härteste Trip war letztes Jahr das Spiel in Chabarowsk. Das waren acht Flugstunden und sieben Zeitzonen bei minus 14 Grad.

Sie sind ein echter Weltenbummler, haben auch schon in Kanada im Jugendbereich gearbeitet. Wie kam es dazu? Gestartet bin ich als Assistent der Nachwuchsabteilung beim FC Schalke. Dann bin ich in die Profiabteilung gekommen. Unter Felix Magath wurde alles anders, ich war nicht der einzige, der gehen musste.

Und wie sind Sie dann in Kanada gelandet? Ich habe mein Leben bis dahin im Ruhrgebiet verbracht, hatte aber den Wunsch mal ins Ausland zu gehen. In Kanada habe ich die Möglichkeit bekommen, als Technischer Direktor zu arbeiten. Ich habe mich dort unter anderem um die Ligen-Entwicklung gekümmert.

Dann sollten Sie Bayerns MLS-Millionen-Transfer Alphonso Davies ja bestens kennen. Sollten Bundesliga-Scouts verstärkt Richtung Nordamerika schauen? Definitiv. Alphonso Davies ist für mich der Vorreiter des Multi-Sport-Athleten. Er ist schnell, agil und vielseitig einsetzbar. Da werden in Zukunft viele Talente von Übersee kommen. In meinen Augen wird die MLS eine der Top-5-Ligen der Welt werden. Es wird noch ein wenig dauern, aber sie werden dorthin kommen.

"Deutschland ist immer interessant"

Wo sehen Sie denn ihre eigene berufliche Zukunft? Es wäre reizvoll irgendwann auch außerhalb von Russland eine neue Aufgabe anzunehmen. Deutschland ist da natürlich immer interessant, aber auch andere europäische Top-Ligen. Entscheidend ist für mich, dass es eine reizvolle Aufgabe ist. Dass man etwas bewegen und erreichen kann. So wie hier bei Lokomotive Moskau.