Schalke-Manager Heidel verrät: Tedesco bleibt noch lange bei Schalke 04

Gelsenkirchen. Christian Heidel war über 20 Jahre lang bei Mainz 05. Seit 2016 ist der 54-Jährige Sportvorstand bei Schalke 04 , hat beim Kultclub in Steine und Beine investiert. Alleine 80 Millionen Euro fließen bis 2021 in die Schalker Infrastruktur: Trainingszentrum, Knappenschmiede, Rasenplätze, Bürokomplex.

Zu Saisonbeginn holte Heidel Aue-Trainer Domenico Tedesco nach Gelsenkirchen. Die Schalke-Elf steht mit 30 Punkten aktuell auf Rang zwei der Tabelle. „Mehr geht in der Bundesliga nicht“, sagt Heidel. Beim Tabellenfünften Leipzig (Sonnabend, 18.30 Uhr, Red Bull Arena) wäre er mit einem Unentschieden zufrieden. „Wir kämpfen wie immer mit allem, was wir haben, um drei Punkte. Wenn es am Ende einer wird, wäre das auch in Ordnung. Leipzig ist sehr stark.“