Schalke-Maskottchen zeigte Schiri Rot: Muss "Erwin" nun vor Gericht?

S04-Maskottchen "Erwin" zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer die Rote Karte! Hintergrund waren die Schalker Proteste über eine umstrittene Entscheidung des Unparteiischen in der Nachspielzeit. Schalke forderte einen Handelfmeter, Zwayer ließ weiterlaufen.

DFB ermittelt gegen "Erwin"

Nun ermittelt der DFB in der Causa "Erwin". Dr. Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, in der Bild: „Wir überprüfen die Angelegenheit Anfang der Woche.“ Dem Maskottchen droht eine Geldstrafe oder gar eine Innenraum-Sperre in der Schalker Veltins Arena.