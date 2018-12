Champions League im Liveticker: Schalke empfängt Moskau, Porto bei Galatasaray gefordert

Der FC Schalke 04 kann bereits vor der abschließenden Partie in der Champions-League-Gruppenphase am Dienstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Lokomotive Moskau mit dem Achtelfinale planen. Der FC Porto (13 Punkte) steht als Gruppensieger und Achtelfinalist ebenso fest wie der FC Schalke als Zweiter (8). Galatasaray Istanbul (4) und Schalkes Gegner Moskau (3) streiten sich im Fernduell um Platz drei, der noch zum Einzug in die K.o.-Runde der Europa League berechtigt. Die Russen mit den Ex-Schalkern Benedikt Höwedes und Jefferson Farfán brauchen dazu einen Sieg und müssen hoffen, dass die Türken nicht gleichzeitig gegen Porto gewinnen.