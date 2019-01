Wollte Domenico Tedesco eigentlich mit Abwehr-Oldie Naldo in die Rückrunde starten? Diese Frage stellt sich nach der Pressekonferenz von Schalke 04 vor dem Spiel bei Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player). Dort ließ sich der Coach der "Königsblauen" zu einer rätselhaften Aussage hinreißen. "Naldo ist sicherlich nicht meine Entscheidung gewesen", antwortete Tedesco auf die Frage eines Journalisten, wie er die bisherigen Abgänge in der Winterpause bewertet. Der Brasilianer wechselte Anfang Januar zur AS Monaco in die französische Ligue 1.

Naldo-Wechsel kein Wunsch von Tedesco

Pikanterweise war Schalkes Sportvorstand Christian Heidel bei der PK überraschend nicht anwesend. Er musste laut Vereinsangaben "einen wichtigen Termin für den Klub" wahrnehmen. Daher konnte sich Heidel nicht zu der Aussage von Tedesco äußern. Axel Schuster, Sportdirektor von S04, sprang als Ersatz ein, kommentierte den Satz des Chef-Trainers aber nicht. Sicher ist: Für die schwächelnden "Königsblauen" besteht Handlungsbedarf, da nur noch drei Innenverteidiger zur Verfügung stehen. Und obwohl Naldo von Tedesco längst nicht mehr als Stammspieler angesehen wurde, lieferte der 36-Jährige stets eine Alternative in der Abwehrzentrale.

Nach dem überraschenden Transfer von Naldo, der erst im Herbst noch seinen Vertrag bei Schalke verlängert hatte, sagte Heidel: „Die Zustimmung zu diesem Transfer ist uns nicht leichtgefallen, denn Naldo hatte mit seinen Leistungen großen Anteil an den Erfolgen des FC Schalke 04, insbesondere an denen in der vergangenen Saison.“ Der Innenverteidiger selbst wollte jedoch unbedingt wechseln. „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, aber ich bin so ehrgeizig und fühle mich noch so fit, um noch einmal eine neue große Herausforderung in einer großen Liga anzunehmen", sagte Naldo zu seinem Wechsel nach Monaco. Seine Frau widerum hatte die Vorgehensweise und das fehlende Vertrauen der Schalke-Verantwortlichen kritisiert.

Tedesco: "Gute" statt "schnelle" Transfers