Gegen Leverkusen: Schalke-Trainer Domenico Tedesco setzt  Sebastian Rudy auf die Tribüne

Vor der Partie äußerte sich Tedesco gegenüber Sky zu der Entscheidung: „Er hat zuletzt in der Bundesliga fast alles gespielt." Und weiter: „Die letzten beiden Spielen waren allerdings nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten.“ Im Klartext: Rudy, der die Fäden im Mittelfeld ziehen soll, blieb blass.

Tedesco: "Es ist nahezu die Elf, die in Augsburg aufgehört hat. Da haben wir in der zweiten Halbzeit eine starke Steigerung gesehen. Das hat uns gut gefallen." Doch der Name Rudy polarisiert dabei natürlich am meisten, wechselte er doch für knapp 16 Millionen Euro nach Gelsenkirchen.

Auch Manager Christian Heidel hatte sich bereits in den vergangenen Wochen kritisch in Richtung Rudy geäußert. „Vielleicht haben wir uns das alle ein wenig zu rosig vorgestellt“, sagte er Mitte November. „Da müssen wir ihm und uns leider ein bisschen mehr Zeit geben."

Dabei bräuchte Schalke so dringend einen Rudy in Topform. S04 steht aktuell auf dem 13. Tabellenplatz, nur wenige Punkte trennen den Verein von den Abstiegsrängen.

Gegen Leverkusen hat Rudy nun erst einmal etwas Bedenkzeit.