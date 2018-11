Schalke-Star Sebastian Rudy fordert mehr Einsatzzeiten

Zufriedenstellend ist das nicht! Sebastian Rudy kam nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Schalke 04 im Sommer nur in acht Spielen zum Einsatz. In der Bundesliga absolvierte er gerade einmal 249 Minuten in vier Spielen. In den vergangenen sieben Bundesliga-Partien stand er gerade einmal 18 Minuten auf dem Platz.