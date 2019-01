Tedesco greift bei Di Santo und Co. durch: Schalke 04 sortiert Spieler aus

Klare Kante bei der Kaderplanung für die Rückrunde: Der FC Schalke 04 geht rigoros mit denjenigen Spielern um, die in den Planungen von Trainer Domenico Tedesco keine Rolle mehr spielen. Der Abgang von Naldo zur AS Monaco wurde bereits am Donnerstag fix gemacht. Der kam vor allem bei der Frau des Brasilianers nicht gut an. Darauf haben die "Knappen" bereits reagiert. Nun gibt es schon die drei nächsten Opfer des von Tedesco geforderten Kaderumbruchs: Franco di Santo, Johannes Geis und Abdul Rahman Baba.