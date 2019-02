Trainer Domenico Tedesco setzt in den nächsten Spielen auf Job-Sharing im Schalke-Tor. So verkündete der Coach am Dienstag, dass er am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den englischen Meister Manchester City auf Ralf Fährmann setzen werde. "Die Champions League ist auch ein Verdienst von Ralf Fährmann. Er hat sich das mit der Mannschaft verdient und wird am Mittwoch im Tor stehen", begründete Tedesco seine Entscheidung und ließ sich zu einem Wortwitz hinreißen: "Das ist nur Fähr - mann."

Fährmann-Konkurrent Alexander Nübel war erst im Januar zur Nummer eins zwischen den Pfosten befördert worden, musste in den vergangenen beiden Bundesliga-Partien beim FC Bayern (1:3) und gegen den SC Freiburg (0:0) nach einer Rote Karte in der Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) aber pausieren. Tedesco hat den 22-Jährigen jedoch nicht abgeschrieben. Nübel wird im Ligaspiel am Samstag bei Mainz 05 ins Tor zurückkehren. Dies bestätigte der Schalke-Trainer und ergänzte: "Wir sind auf der Torwart-Position in einer sehr komfortablen Situation."

