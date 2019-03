Domenico Tedesco schien Abbitte leisten zu wollen. Mit traurigen Blick stapfte der Trainer von Schalke 04 nach dem 0:4-Heimdebakel gegen Fortuna Düsseldorf in Richtung der eigenen Fans. Ein paar erklärende Worte, einige eher kraftlos wirkende Gesten. Den Schwall des Zorns, der sich von der Tribüne ergoss, konnte der Coach aber nicht stoppen. Der 33-Jährige blickte in wütende Gesichter. Schon während der Partie hatten die Fans gespottet und "Oh, wie ist das schön" angestimmt. Schimpf und Schande - zum Abschied?

"Ich bin keiner, der sich verpisst. Ehrlich nicht. Wir müssen da rauskommen", sagte Tedesco bei Sky und gab sich kämpferisch: "Wir müssen weiter arbeiten. Ich glaube an meine Arbeit. Wir haben die richtigen Spieler." Neben diesen Durchhalteparolen musste aber auch er gestehen, dass der Auftritt seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger "mutlos" war. Ein Zustand, den auch der Trainer selbst verantworten muss. Schließlich hatte er noch vor der Partie erklärt: "Ich muss motivieren, pushen, aufbauen." Am Samstag gelang ihm dies zum wiederholten Mal nicht.

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus kann dies nur eine Konsequenz haben. "Er hat die Mannschaft verloren", meinte der Sky-Experte: "Für mich war es das letzte Spiel von Domenico Tedesco." Matthäus sieht Schalke nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen "mitten im Abstiegskampf". Beim Blick auf die Tabelle wirkt die Situation zumindest den nackten Zahlen nach nicht ganz so dramatisch. Immerhin sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang. Allerdings wird dieses Polster unabhängig vom Ausgang des Abstiegsgipfels zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 am Sonntag weiter schrumpfen.

Heidel war großer Tedesco Fürsprecher

Was die Situation für Tedesco zusätzlich prekär macht: Sein großer Fürsprecher Christian Heidel hatte vor einer Woche seinen Abgang angekündigt. Unter Heidel war Tedesco im Sommer 2017 zum Bundesliga-Trainer geworden, führte Schalke in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft. Ob Heidel-Nachfolger Jochen Schneider, der die Blamage am Samstag im Stadion verfolgte, ähnlich große Stücke auf Tedesco hält, ist fraglich.

