Schalke-Trainer Tedesco erhält Mini-Gnadenfrist von Tönnies - Entlassung am Dienstag?

Domenico Tedesco bleibt Trainer von Schalke 04 - zumindest bis zum kommenden Dienstag. Klubchef Clemens Tönnies gewährte dem arg in die Kritik geratenen Coach nach dem 0:4-Debakel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf eine Mini-Gnadenfrist. Hintergrund: Am Dienstag tritt Jochen Schneider die Nachfolge von Christian Heidel als Sportvorstand an. Beginnt die Amtszeit des 48-Jährigen mit einer Trainer-Entlassung? Tönnies: "Der neue Sportvorstand wird sich am Dienstag vorstellen und sich zur Lage äußern. Ich werde jetzt nicht Trainer aus- oder einstellen."