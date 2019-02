Schalke-Nachwuchstrainer Elgert: Darum ist ManCity-Star Sané bald so stark wie Messi und Ronaldo

Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert sieht seinen ehemaligen Schützling Leroy Sané schon bald auf einer Stufe mit den Weltklasse-Stürmern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

"Leroy hat als Persönlichkeit und Fußballer nach seinem Wechsel zu Manchester City einen ganz großen Sprung gemacht. Wenn er so weitermacht, ist er auf dem besten Weg, dass er bald zur absoluten Weltspitze gehört. Das sind die Ronaldos, die Messis. Dahinter ist er schon einzuordnen", sagte Elgert der "Sport Bild" vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsblauen am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den englischen Fußball-Meister.